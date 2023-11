3 z 5

Kylie Jenner

Inspirują nas nie tylko wybiegi. To oficjalny walentynkowy look Kylie Jenner, który stworzyła na potrzeby swojej marki makijażowej. Pokazujemy go, bo zachwyca nas połączenie wibrujących, matowych czerwonych ust i wyzłoconego oka. Zwróć uwagę na spójność palety: usta są malinowe, włosy w odcieniu bakłażana, a złoto na powiekach - opalizujące na różowo.

content:1_37227,0_117979:CMNews