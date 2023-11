Do niedawna brązer był zarezerwowany na ciepłe miesiące, kiedy lekko wzmacniał opaleniznę na skórze, lub na jesień, kiedy miał ją przedłużyć. Ostatnio jednak coraz więcej gwiazd nosi go także w środku zimy, uwaga, nie narażając się przy tym na tytuł królowej tandety! Bo brązer nie tylko udaje już opaleniznę - teraz gra główną rolę w wieczorowym makijażu.

Konturowanie 2.0

Wszystko dzięki mijającej już modzie na konturowanie twarzy. To dzięki niemu odkryto, że brązer świetnie modeluje rysy i potrafi wyglądać naturalnie także zimą. Konturowanie powoli odchodzi w przeszłość, zastąpione przez rozświetlanie cery, ale… brązer pozostał! Noszą go gwiazdy, odważnie podkreślając nim policzki. Zobacz w naszej galerii, jak go teraz używają!