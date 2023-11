1 z 6

Jeremy Scott

Naga twarz i brokatowe usta - tak wiosnę interpretuje Jeremy Scott. A jeśli wiosna to naturalność ze szczyptą szaleństwa, to ma rację! To bardzo młodzieńczy i odświeżający kontrast. Nasza rada - aby brokat nie osypywal się z warg, nałóż na nie silnie błyszczący błyszczyk i szybko, póki jest bardzo wilgotny, wklep hojnie brokatowy pigment do makijażu.