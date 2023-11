8 z 11

Crocsy od Christphera Kane'a z futrem z norek, 2219 zł

Futro z norek to kontrowersyjna sprawa. Do tego same Crocsy są obuwiem dość kontrowersyjnym. Ale wszystko wskazuje na to, że Christopher Kane nie przestanie ich projektować dopóki wszyscy się do nich nie przekonamy. Ten futrzany model z pewnością pomoże Wam nieraz przełamać lody z obcymi ludźmi w kolejce po bułki.