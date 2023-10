Odrosty to odwieczny problem wielu posiadaczek farbowanych włosów. Świeżo ufarbowane kosmyki prezentują się świetnie, ale po 3-5 tygodniach u nasady widać już sporą różnicę kolorystyczną. W przypadku ciemnych włosów rozjaśnianych na blond, czasami może to jeszcze imitować celowy zabieg (farbowanie włosów na jasny blond z ciemnym odrostem było jakiś czas temu w trendach). Jednak w większości przypadków wygląda to po prostu źle. Wtedy z szybką pomocą przychodzi spray koloryzujący.

Spray retuszujący odrosty z Rossmanna

Jego zaletą jest to, że zatuszuje nieestetyczny odrost w kilka sekund, dzięki czemu sprawdzi się, kiedy nie zdążysz ufarbować włosów lub przeciwnie w sytuacji, gdy podczas kwarantanny chcesz je zregenerować i rzadziej farbować, ale nadal wychodząc do sklepu wyglądać perfekcyjnie. W tym celu warto sięgnąć po spray Magic Retouch marki L’Oreal Paris, który jest dostępny w Rossmannie za 29,99 zł.

Aplikacja, wady i zalety sprayu Magic Retouch

Sposób użycia produktu jest bajecznie prosty, gdyż wystarczy spryskać nim włosy u nasady. Z tego względu cały proces trwa zaledwie kilka sekund. Warto robić to jednak trzymając dyfuzor lekko oddalony od głowy i osłonić twarz ręcznikiem kuchennym lub chociaż dłonią, by jej nie zabrudzić kolorowymi kropelkami (w razie takiego wypadku łatwo zmyć go z czoła za pomocą wody i żelu oczyszczającego lub płynem micelarnym).

Magic Retouch dobrze pokrywa włosy i trzyma się naprawdę długo - przeważnie do kolejnego mycia. Występuje w ośmiu odcieniach kolorystycznych, które oscylują w ciepłych, jak i chłodnych kolorach blondu, brązu i czerni. Jest dość wydajny i starcza na około 25 aplikacji, chociaż to dość indywidualna kwestia. Łatwo go rownież zmyć za pomocą klasycznego szamponu. Niestety ze względu na właściwości koloryzujące, jest lekko "brudzący", dlatego warto pamiętać, by nie dotykać pomalowanych nim kosmyków palcami. Na portalu wizaz.pl został oceniony na 3,8/5 i zdobył 391 recenzji.

„Bardzo przydatny produkt dla wszystkich kobiet, które farbują włosy. Jego aplikacja jest prosta i szybka, a spray jest bardzo wydajny. Radzę aplikować produkt przed wykonaniem makijażu lub zabezpieczyć skórę papierem. Trzyma się do pierwszego mycia włosów, nie brudzi ubrań. Włosy po spryskaniu stają się troszeczkę suche, coś na kształt włosów spryskanych suchym szamponem.”

„Podoba mi się w nim to, że nie brudzi ubrań, wygląda naturalnie i dobrze utrzymuje się na włosach. Idealnie nadaje się na sytuacje awaryjne i nieoczekiwane wyjścia. Nie jest duży, wiec łatwo mieści się w torebce.”

„Farbuję włosy już od wielu lat, z mysiego blondu na chłodne odcienie brązu, więc odrosty są szybko widoczne. Ten spray dobrze je maskuje i nie spływa nawet w deszczu. Wygląda naturalnie i nie rzuca się w oczy. Włosy są po nim trochę sztywniejsze, jakby utrwalone lakierem do włosów. Jako szybki retusz odrostów rewelacja.” - komentują wizażanki