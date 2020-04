Farbowanie odrostów w domu? Tym sprayem z Rossmanna za 6 złotych zrobisz to w pięć minut!

Farbujesz swoje włosy na blond, ale teraz z powodu pandemii koronawirusa nie możesz odwiedzić swojego fryzjera, żeby pozbyć się niechcianych odrostów? Mamy dla ciebie rozwiązanie w postaci kultowego już sprayu do włosów, który kupicie tak naprawdę wszędzie, m.in. w Rossmannie. Spray do włosów "Multi Blond Reflex" marki Joanna kosztuje obecnie w Rossmannie 6,59 zł (wcześniej 8,99 zł).

Rozjaśniacz w sprayu od Joanny cieszy się niezwykle dużą popularnością na forum Wizaż.pl. Wizażanki oceniły go w pięciogwiazdkowej skali na 4,8! To naprawdę wspaniała ocena!

Wystarczy psiknąć parę razy i włosy się rozjaśniają. Nie zauważyłam, żeby włosy były po nim zniszczone.

Działa szybko, różnicę widać już po wysuszeniu włosów. Świetnie się sprawdził, gdy chciałam rozjaśnić końcówki moich ciemnobrązowych włosów przed farbowaniem!

Jest świetny!!! Nadaje włosom jaśniejszy kolor, i naprawdę prawie w ale ich nie niszczy i nie pali (...) jest dziecinnie łatwy w aplikacji - piszą Wizażanki.

Zobacz także: Trendy fryzury na wiosnę i lato 2020. Oto 5 fryzur, które sama zrobisz w domu!

Joanna, Multi Blond Reflex, rozjaśniacz w sprayu kosztuje w Rossmannie 6,59 zł. Dostępnych jest kilka kolorów.

Jak używać rozjaśniacza do włosów w sprayu?

Aplikacja rozjaśniacza w sprayu jest banalnie prosta. Rozjaśniacz do włosów w sprayu jest przeznaczony dla osób o jasnych włosach: od jasnego do ciemnego blondu. Mogą używać go osoby, które chcą w stopniowy sposób rozjaśniać włosy i sprawić, żeby pojawiły się na nich delikatne, jasne pasemka, naturalnie wyglądający balejaż. Rozjaśniacz pomaga ukryć również odrosty.

Na jaką fryzurę postawić wiosną 2020 roku? Zobaczcie, co jest w trendach! To kolejny rok, w którym królować będą grzywki... Co jeszcze? Sprawdźcie! PS. Najważniejsze jest to, że większość tych fryzur możecie zrobić same w domu! Wszystkie fryzury zobaczysz w naszym wideo!

Zobacz także: Twilighting hair to najmodniejsza koloryzacja wiosny i lata 2020! Na czym polega i komu pasuje?

Zabezpiecz ubranie i załóż rękawiczki ochronne. Twoje włosy muszą być suche w trakcie aplikacji. Należy spryskać je kosmetykiem równomiernie z odległości ok. 20-25 cm. Następnie musisz je przeczesać grzebieniem i wysuszyć. Po około godzinie włosy umyj i nałóż na nie maseczkę pielęgnacyjną lub regenerującą. Jeśli efekt rozjaśniania nie będzie zadowalający, zabieg powtórz.

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy podkład za 18 złotych! Zbiera doskonałe recenzje

Co ciekawe, rozjaśniacza do włosów Joanna możesz używać również, by rozjaśnić swoje końce. Oto kilka inspiracji z Instagrama. Spróbujecie? Bo my na pewno tak!