Te spodnie z wysokim stanem na lato 2021 wyszczuplają i zamaskują duży brzuch! Anna Lewandowska ma taki model

Buty z wysoką cholewką to sytlizacyjne wyzwanie. Najlepiej wyglądają w połączeniu ze stonowanymi dodatkami lub oversizowymi sukienkami, płaszczami lub swetrami. To część garderoby, która może być albo bardzo ciekawym albo nieefektownym akcentem. Kozaki za kolano, sięgające nawet do połowy ud, to obuwie przeznaczone dla posiadaczek szczupłych i zgrabnych nóg. Panie o nogach w kształcie litery X oraz mocno umięśnionych łydek powinny z tego modelu zrezygnować lub wybierać jedynie kozaki za kolano na koturnie lub z szeroką cholewką. Czego unikać w stylizacjach z kozakami overknee Kozaki za kolano nie prezentują się najlepiej, gdy zostaną połączone z: bardzo krótką, obcisłą mini w wyzywającym kolorze, chokerem , czyli naszyjnikiem w formie obroży, bardzo wzorzystymi i jaskrawymi tkaninami , bluzką lub sukienką z bardzo głębokim dekoltem. Decydując się na zakup kozaków z wysoką cholewką , warto pamiętać, że fasony bardzo długie (szczególnie do połowy uda), na bardzo wysokim obcasie mogą być niewygodne . Usztywniona w kolanie noga. Najbezpieczniej kierować się zasadą: im dłuższa cholewka, tym niższy obcas i odwrotnie. Kozaki overknee najlepiej prezentują się w wersji jednobarwnej, matowej, bez dodatkowych frędzli, ćwieków i klamerek. Dzięki temu są bardziej uniwersalne i pasują zarówno do wieczorowych, jak i casualowych stylizacji. Sukienki, mini, krótkie spodenki i kozaki za kolano Buty z wysoką cholewką znakomicie wypadają w połączeniu w koszulowymi sukienkami lub krótkimi spodenkami. Decydując się na drugie rozwiązanie najlepiej wybierać rajstopy w kolorze spodenek lub kozaków, ewentualnie w kolorze ciała. Sukienki, które świetnie wyglądają z bardzo wysokimi kozakami, to te zapinane pod szyję lub z golfem. Mini spódnice, idealne...