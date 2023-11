Black Friday rozpoczyna okres przedświątecznych zakupów. To wielkie święto dla wszystkich, którzy kochają promocje i wyprzedaże. Tego dnia możemy kupić wybrane produkty z 50-procentową, czy nawet 70-procentową zniżką. To również doskonały moment, aby kupić prezenty na Boże Narodzenie z małym wyprzedzeniem. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie potem przedświątecznej gorączki i tłumów w sklepach!

Co to jest Black Friday?

Black Friday to jeden dzień w roku, kiedy możemy oddać się zakupowemu szaleństwu. Okazje czekają na nas zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Czarny Piątek pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Odbywa się on zawsze następnego dnia po Dniu Dziękczynienia. Idea Black Friday została już trochę zmieniona. Początkowo był to tylko jeden dzień, w którym sklepy kusiły klientów wyjątkowymi promocjami. Teraz Black Friday zaczyna się często już wcześniej i zostaje przedłużony na cały weekend. A w poniedziałek, po Black Friday, na fanów zakupów online czeka Cyber Monday – czyli szaleństwo zakupowe w sklepach internetowych.

Black Friday w Polsce

Black Friday cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Przyczyniła się do tego nie tylko popularyzacja amerykańskich świąt, jak w przypadku Halloween, ale również obecność zagranicznych firm na polskim rynku. Aktualnie Czarny Piątek jest jednym z najważniejszych okresów wyprzedażowych.

Lista sklepów, które wcześniej zaczynają Black Friday

Hebe

Home&You

Uterque

Topshop

Mango Outlet

Adidas

Reserved sklep online

Czekamy na kolejne sklepy, które dołączą do wyprzedażowego szaleństwa Black Friday!