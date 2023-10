Inspiruje cię styl Małgorzaty Rozenek-Majdan? Śledzisz na bieżąco to, co poleca? Wiadomo, gwiazdy chętnie sięgają po luksusowe marki, które nie zawsze należą do najtańszych, ale nie zmienia to faktu, że nawet one lubią oszczędzać dzięki promocjom! Zobacz, jakie wyjątkowe oferty, nawet do 70% taniej, polecają!

28 września wystartował największy festiwal promocji Allegro Smart! Week, który potrwa do 4 października. W czasie jego trwania można znaleźć miliony produktów w promocyjnych cenach obniżonych nawet o 70% od marek takich jak: Samsung, Xiaomi, Playstation, JBL, Calvin Klein, Toshiba, Asus, Kenzo, Hugo Boss, Kenzo, Estee Lauder, Henkel, Hasbro, EA Games i wiele, wiele innych.

Obniżki cen dotyczyć będą każdej kategorii, począwszy od podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak popularne detergenty, pieluchy, garnki, perfumy, gry na konsolach, oczyszczacze powietrza, komputery, narzędzia, smartfony, a skończywszy na dużych telewizorach LCD. W tym roku Allegro planuje nawet czterokrotne zwiększenie skali imprezy w stosunku do zeszłorocznej akcji!

Obowiązują dwa typy promocji: nielimitowane, dostępne przez cały czas trwania akcji i limitowane, pojawiające się codziennie, z cenami produktów obniżonymi nawet o 70%. W tym ostatnim przypadku trzeba będzie zachować czujność i reagować szybko, bo liczba topowych produktów objętych zniżką jest ograniczona. Produkty z limitowanej oferty nie będą mogły być zakupione w dowolnej ilości. W przypadku najlepszych ofert, użytkownicy mogą kupić tylko 1 sztukę w cenie promocyjnej, dla niektórych produktów będzie to max. 5 sztuk, w zależności od oferty.

Artykuł powstał z udziałem marki Allegro