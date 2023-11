Odliczanie do Sylwestra trwa! Już za moment noc szalonych imprez. Co zrobić, by do rana wyglądać perfekcyjnie? Te kosmetyki uratują cię, kiedy makijaż zacznie tracić świeżość. Zobacz, co trzeba mieć w kosmetyczce podczas sylwestrowej imprezy.

Kosmetyki na Sylwestra - must-have w kosmetyczce

Taniec, drinki, tłum - żaden makijaż tego nie wytrzyma. Dlatego w kosmetyczce miej kosmetyki, które pomogą ci poprawić makijaż oraz… sylwestrową fryzurę. Zobacz, które kosmetyki uratują sytuację w Sylwestra i sprawią, że będziesz królową balu do białego rana.

Papierki matujące NYX Professional Makeup Blotting Paper

Kiedy zaczniesz się lekko świecić (nie oszukujmy się… na pewno w końcu zaczniesz;)), usuną nadmiar sebum ze skóry i przywrócą makijażowi świeżość. Mają idealny rozmiar nawet do najmniejszej torebki.

Cena: 20 zł (Notino.pl)

Korektor Liquid Camouflage Eveline Cosmetics

Kiedy makijaż zacznie się ścierać, nie musisz nakładać kolejnej warstwy podkładu. Miejsca, gdzie zaczyna go brakować, uzupełnij płynnym korektorem (nadaje się też pod oczy). Cieńsza warstwa makijażu powoduje, że nie będzie się warzył.

Cena: 17,29 zł

Mgiełka utrwalająca makijaż Prep + Prime Fix+ Mini MAC Peony

Makijaż poprawiony? Utrwal go, by dłużej był nieskazitelny. Zamiast ciężkiego fiksera użyj nawilżającej mgiełki. Ta ma wygodny rozmiar mini i piękny zapach piwonii. Odświeża skórę i idealnie wykańcza makijaż.

Cena: 49 zł

Rozświetlacz Avon Show Glow

Nie ma lepszego sposobu na odswieżenie makijażu, niż dodanie mu odrobiny blasku. Dlatego na na policzkach, łuku kupidyna, grzbiecie nosa i w kącikach oczu nałóż rozświetlacz. Ten dostępny jest w wygodnej formie kompaktu i w dwóch odcieniach, które łatwo dopasujesz do kolorytu swojej cery.

Cena: od 26,99 zł

Suchy szampon Batiste Cherry

Kiedy chcesz wyglądać pięknie, powinnaś zadbać też o fryzurę. A ta lubi "siadać"… Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy w kosmetyczce jest suchy szampon, który odświeża fryzurę i przywraca jej objętość. Ten ma miniopakowanie i delikatny, wiśniowy zapach. Pozostawia włosy czyste i utrzymuje je w świeżości przez wiele godzin, a do tego ich nie plącze i nie pozostawia żadnych białych śladów. Efekt push-up gwarantowany!

Cena: ok. 8 zł (Mintishop.pl)