Kiedy, jeśli nie w Sylwestra i podczas karnawału, możesz zaszaleć z makijażem? Dlatego nie zastanawiaj się, jak pomalować się na sylwestrową noc, tylko postaw na glitter i brokat! To najmodniejszy makijaż na Sylwestra 2019. Oto najlepsze pomysły, jak go zrobić - z wybiegów i czerwonych dywanów!

Najmodniejsze makijaże na Sylwestra 2019: brokat!

Emma Stone, Olivia Wilde, Margot Robbie i Roksana Węgiel - one już wiedzą, że brokat i glitter to najmodniejszy makijaż na Sylwestra 2019. Dlatego śmiało wypróbuj ich makijaże! Są bardzo efektowne i niezawodne - zrobisz je w kilka minut! Popatrz tylko na skrzącą, wydłużoną kreskę Emmy Stone - to tylko jedna linia, a jakie robi wrażenie! W naszej galerii znajdziesz więcej inspiracji!