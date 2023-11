Promocja w Rossmannie coraz bliżej! Tym razem obowiązuje całkiem nowe zasady, jakich jeszcze nigdy wcześniej nie było w drogeryjnej sieciówce. Rossmann zrezygnował bowiem z promocji -55 proc. na kosmetyki i stawia na zupełnie inne rozwiazanie, które polega na obniżeniu cen różnych produktów w tym samym czasie. Dzięki czemu będzie można kupić tanie kosmetyki od -40 proc. do -70 proc. taniej. Co istotne, tym razem z promocji będzie mógł skorzystać każdy klient Rossmanna, bez względu na to, czy należy do klubu Rossmann czy też nie i czy posiada aplikację drogerii. To rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu wszystkim klientom, którzy nie interesują się mobilnymi aplikacjami, a chcieliby skorzystać z promocji.

Co kupić w promocji w Rossmannie?

Jeśli już odliczasz dni do promocji w Rossmannie, to z pewnością przy okazji już robisz listę kosmetyków, które powinnaś kupić. My podpowiadamy, że z pewnością promocja w Rossmannie to doskonały moment na uzupełnienie braków w kosmetyczce, a także zakup tych produktów, których na co dzień ceny przerastają możliwości finansowe. Dzięki promocji można je w końcu nabyć dużo taniej! Warto zwrócić uwagę na wydłużające tusze do rzęs, fluidy, a także szminki oraz błyszczyki, które optycznie powiększają usta! Zobaczcie te produkty poniżej w naszej galerii wraz z ich cenami.

