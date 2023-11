Wielkimi krokami zbliża się nowa promocja w Rossmannie! Tym razem sieć drogerii przygotowała całkiem nową promocję, jakiej jeszcze nie było! Koniec ze zniżką -55 proc. na kosmetyki, bo od poniedziałku, 16 września, w Rossmannie będzie można kupić różne kosmetyki w promocji -40, -50, -60, a nawet -70 proc. taniej! Co ważne, z oferty mogą skorzystać wszyscy, a nie tylko posiadacze aplikacji mobilnej Rossmann oraz karty klubowej drogerii.

Reklama

Nowa promocja w Rossmannie zdecydowanie kusi i wszystko wskazuje na to, że niejedna z was rzuci się w prawdziwy szał zakupów. Zanim jednak udacie się do najbliższego Rossmanna, sprawdźcie, co w ogóle warto kupić! Tym razem przyjrzyjmy się fluidom, które świetnie ukrywają niedoskonałości cery, m.in. trądzik. Zobaczcie poniżej, jakie fluidy i w jakich cenach kupicie w Rossmannie w promocji.

Reklama