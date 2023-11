Już od poniedziałku, 16 września, rusza nowa promocja w sklepach Rossmann! Tym razem drogeria po raz kolejny zmienia zasady swojej promocji i już nie kupimy produktów tańszych o -55 proc. Od poniedziałku zaczynają działać bowiem nowe zasady promocji, o czym Rossmann poinformował na swojej stronie internetowej.

Podczas promocji Rossmann wrzesień 2019 na klientów będą czekać obniżki różnej wysokości. Niektóre kosmetyki będzie można kupić taniej o 40%, inne o 50% czy o 60%, a niektóre nawet o 70% taniej. Co więcej, pojawią się także oferty, które zakładają konieczność zakupu tylko jednego produktu, a drugi otrzymamy wtedy gratis (1+1 gratis) - czytamy w komunikacie Rossmanna.

Co więcej, z tej promocji będzie mógł skorzystać każdy klient, nie tylko osoby, które mają zainstalowane aplikacje Rossmann i należą do drogeryjnego klubu. Wiadomo już także, jakie produkty będą objęte promocją, a do tej grupy należą m.in. tusze do rzęs! Zobaczcie w naszej galerii, jakie tusze kupicie w promocji w Rossmannie.