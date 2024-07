Szampon w kostce, czyli mydło do mycia włosów, zawiera środki myjące, olejki, mydła i oleje nawilżające. Produkt nawilża, odżywia i poprawia wygląd kosmyków. Szampon należy wetrzeć we włosy i spłukać po kilku minutach. Kosmetyk kosztuje kilkadziesiąt złotych (za kostkę).

Do XX wieku włosy myto szarym mydłem, naparami z ziół oraz octem. W 1903 roku w sklepach pojawił się pierwszy szampon do włosów. Miał formę proszku, który rozpuszczało się w wodzie i wcierało w kosmyki. Szampony w płynie weszły na rynek w 1927 roku.

Czym jest szampon w kostce

Szampon w kostce nazywa się również mydłem do mycia włosów. Jest to innowacyjny i modny kosmetyk, który pojawił się w sklepach zaledwie kilka lat temu. Szampon w kostce składa się z wysuszonego szamponu do włosów, a także mydeł (głównie na bazie mleka kokosowego), olejków eterycznych, odżywek, ziół, maseł, wosków oraz oliw. Kosmetyk nie zawiera wody, poza tym ma mniej detergentów, konserwantów, aromatów i barwników niż tradycyjne produkty do mycia włosów. Niektóre produkty są zupełnie ekologiczne, czyli ulegają biodegradacji (naturalnemu rozkładowi) i nie zawierają żadnych substancji konserwujących.

Do produkcji szamponu w kostce najczęściej stosuje się oleje:

Szampon do włosów w kostce poprawi kondycję kosmyków

Szampon w kostce ma właściwości nawilżające, wzmacniające, odżywiające i oczyszczające.

Stosowanie kosmetyku pomoże usunąć zanieczyszczenia i sprawi, że włosy:

będą nawilżone, gładkie i silne,

nabiorą blasku,

będą szybciej rosły,

przestaną wypadać,

będą się mniej przetłuszczały,

nie będą przesuszone,

staną się łatwiejsze do rozczesywania.

Ponadto szampony w kostce, dzięki zawartości olejów, pielęgnują skórę głowy i łagodzą jej stany zapalne. Kosmetyku nie należy jednak stosować na otwarte rany oraz w przypadku alergii, łupieżu, łojotokowego zapalenia skóry oraz łuszczycy. Szampon może podrażnić skórę, wywołać uczulenie albo zaostrzyć dolegliwości.

Jak używać szamponu w kostce

Szampon w kostce jest prosty w użyciu i niezwykle wydajny, gdyż wystarcza na kilka miesięcy (przy stosowaniu 3-4 razy w tygodniu). Podczas kąpieli odrobinę produktu należy wetrzeć we włosy tak, by pojawiła się piana. Szampon można również wmasować w skórę głowy i pozostawić na kilka minut. Po tym czasie kosmetyk spłukuje się ciepłą wodą, a na włosy nakłada odżywkę nawilżającą lub olejek (na przykład arganowy). Dzięki temu kosmyki z łatwością wchłoną substancje zawarte w produktach. Do spłukiwania szamponu dobrze jest użyć kwaśnej substancji, na przykład soku z cytryny albo octu. Kwas skutecznie usunie pozostałe osady. Szampon w kostce jest dostępny w niektórych drogeriach oraz w sklepach internetowych. Cena produktu waha się od 10 do 50 złotych za kostkę.