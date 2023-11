Kosmetyki do włosów na bazie naturalnych składników cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ nie zawierają sls oraz sztucznych barwników i konserwantów. Szampon oczyszczający w pudrze, pozyskiwany ze zmielonych indyjskich orzechów, sprawdza się do pielęgnacji włosów przetłuszczających się, cienkich i wypadających.

Reklama

Szampon do włosów w proszku pozyskiwany jest z owoców shikakai, czyli popularnych indyjskich orzechów piorących, jakie obecnie można dostać w sklepach z ekologicznymi produktami. Drzewa rodzące naturalny surowiec rosną w Indiach. Orzechy po wyłuskaniu, poddawane są suszeniu i mieleniu. Gotowy proszek od stuleci wykorzystuje się do wykonywania ekologicznego prania, jak również oczyszczania włosów.

Szampon do włosów w pudrze - co zawiera?

Puder shikakai pozyskiwany z indyjskich orzechów to całkowicie naturalny i łagodny produkt do mycia włosów oraz skóry głowy. Kosmetyk nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów ani SLS, czyli laurylosiarczanu sodu, dlatego jest całkowicie bezpieczny w użytkowaniu także dla osób skłonnych do alergii czy podrażnień skóry głowy. Szampon oczyszczający ma naturalne pH i delikatnie myje włosy, bez naruszania ochrony lipidowej kosmyków.

Naturalny szampon bez sls - na jakie problemy z włosami pomaga?

Naturalny puder shikakai to przede wszystkim szampon do włosów przetłuszczających się. Kosmetyk skutecznie oczyszcza skórę głowy z zanieczyszczeń i łupieżu, regulując tym samym nadmierne wydzielanie sebum. Indyjski proszek sprawdza się również jako szampon na porost włosów, gdyż wzmacnia cebulki kosmyków i pobudza do szybszego wzrostu kosmyków. Delikatne działanie kosmetyku powoduje, że jest on polecany dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, jednak nie zaszkodzi wykonać testu uczuleniowego przed zastosowaniem preparatu. Wystarczy odrobinę proszku zaaplikować na skórę, np. za uchem. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie pojawią się niepokojące objawy, jak: pieczenie, swędzenie czy zaczerwienienie, można bez obaw kontynuować kurację antyłupieżową szamponem w pudrze.

Szampon oczyszczający w pudrze - sposób użycia

Reklama

Do mycia średniej długości włosów potrzeba około 30 gramów proszku. Puder wystarczy wsypać do filiżanki z ciepłą wodą i mieszać, aż do uzyskania konsystencji rzadkiego jogurtu. Szampon oczyszczający należy nakładać na lekko zwilżone włosy, zaczynając od skóry głowy. Kosmetyk można delikatnie wmasować w skalp i pozostawić, z zależności od potrzeb, na 5-10 minut do godziny, a następnie spłukać obficie ciepłą wodą. Aby ułatwić sobie aplikację produktu na włosy, do pudru można dodać żel aloesowy bądź odrobinę płynnego miodu.