Szampon koloryzujący przede wszystkim nie zawiera amoniaku, tak jak tradycyjna farba do włosów. Dobry szampon koloryzujący ma też zdecydowanie lżejszą formułę, dzięki czemu nie obciąża tak włosów i ich przesadnie nie wysusza. Jeszcze do niedawna stosowały go tylko kobiety. Dziś w każdej drogerii znajdziemy również szampon koloryzujący dla mężczyzn.

Co to jest szampon koloryzujący? Czym różni się od farby lub szamponetki? Jak nakładać szampon koloryzujący. Zanim zaczniemy zabawę w farbowanie, warto się tego dowiedzieć.

Farba czy szampon koloryzujący?

Szampon koloryzujący 24 mycia jak wskazuje sama nazwa zmyje się po około 3 tygodniach. Jego działanie jest więc krótsze niż działanie farby. Sam kolor również będzie trwalszy w przypadku farby, natomiast pojawią się widoczne odrosty. Dla większości kobiet, które rozważają relację szampon koloryzujący a farba, decydujące jednak okazuje się bezpieczeństwo włosów. A to jest w stanie zapewnić tylko szampon, ponieważ farba ze względu na obecność amoniaku mocno uszkadza włosy, odchyla łuski, aby pigment mógł wchłonąć się do wewnątrz włosa. Dla wielu kobiet liczy się, po ilu myciach schodzi szampon koloryzujący. Czasami chcą poeksperymentować. Szamponetka a szampon koloryzujący to dwa różne sposoby, choć jeśli bierzemy pod uwagę drastyczną zmianę, to jej możemy dokonać tylko z pomocą szamponu.

Jaki szampon koloryzujący nie niszczy włosów?

Koloryzujący szampon do włosów zawsze w minimalny choćby sposób negatywnie wpływa na włosy. Każde farbowanie jest jednak konkretną ingerencją w strukturę włosa. Natomiast jeśli szukamy zupełnie nieinwazyjnego sposobu na farbowanie, to są nimi szamponetki. One jednak z kolei nie są w stanie zmienić koloru włosów o więcej niż 1-2 tony, właśnie ze względu na swój delikatny skład. Pytanie więc oto, jaki szampon koloryzujący nie niszczy włosów, jest z góry źle postawione. Warto natomiast pytać – w drogerii, aptece, u fryzjera – jak szampon jest najmniej inwazyjny i szkodliwy. Trzeba jednak pamiętać, że szampon koloryzujący a szamponetka to nie to samo. I jeśli szukamy sposobu na bardziej zdecydowaną zmianę koloru, to w grę wchodzą jedynie szampony i farby. Czy szampon koloryzujący rozjaśni włosy? Tak, o jeden, dwa tony. Niestety nie więcej.

Ile trzyma szampon koloryzujący?

Szampon koloryzujący do 24 myć to najbardziej popularna i szeroko dostępna wersja produktu. Trzeba się jednak liczyć, że na to, czy szampon koloryzujący się zmyje po 18, 20 czy może 30 myciach ma wpływ wiele czynników. Struktura włosa, skład produktu, wrażliwość włosów na farbowanie, oczyszczająca moc szamponu do codziennej pielęgnacji włosów itp. Czy szampon koloryzujący schodzi czasami po 3 myciach? Tak, jeśli włosy są oporne, a farba nie była zbyt inwazyjna. Na rynku dostępne są zresztą szampony koloryzujące 4-8 myć, które zostały z myślą o weekendowych szaleństwach albo eksperymentach kolorystycznych przed właściwym farbowanie.

Jak działa szampon koloryzujący? Czy szampon koloryzujący pokryje siwe włosy?

To, czy szampon koloryzujący pokryje siwe włosy, zależy w dużej mierze od intensywności wybranego przez nas koloru oraz siły naszych włosów. Stosuje się go przede wszystkim do pogłębienia swojego naturalnego koloru i delikatnego otulenia go pigmentem. Ten produkt nadaje kolorowi włosów głębi i intensywności, jeżeli jednak wybierzemy zbyt jasny kolor, to jest bardzo duża szansa, że nie pokryje on ciemniejszych i silniejszych od niego siwych włosów. Przyjmuje się, że szampon jest w stanie pokryć 50% siwych włosów. Ponadto działa tylko w przypadku, gdy jest ich mniej niż 30% objętości wszystkich włosów. Rzadko kiedy jest on w ogóle w stanie zmienić kolor włosów drastycznie, co spowodowane jest właśnie brakiem amoniaku.

Jak nakładać szampon koloryzujący?

Szampon koloryzujący – jak używać tego produktu dowiemy się najczęściej z dołączonej do niego szczegółowej ulotki. Najczęściej jego przygotowanie polega na wymieszaniu utleniacza razem z farbą i następnie nałożenie go na (i tutaj w zależności od producenta) mokre/suche włosy. Następnie należy odczekać około 25-30 minut z taką mieszanką na głowie i dokładnie ją spłukać, a potem umyć głowę normalnym szamponem. Wybierając szamponetka czy szampon koloryzujący, wybieramy również między sposobem użycia produktu. Szamponetka bowiem, z racji tego, że nie zawiera utleniacza jest od razu gotowa do użytku. Jak nakładać szampon koloryzujący na włosy? To również zależy od uwag producenta i naszych własnych preferencji. Niektórzy wolą robić to specjalnym pędzelkiem, inni rękami. Najważniejsze jest natomiast dokładne wmasowanie szamponu po jego nałożeniu.

Jak zmyć szampon koloryzujący?

Szampon koloryzujący czy farba – dla bezpieczeństwa zawsze szampon, jeśli nie jesteś pewna koloru tez szampon. Czasami jednak zdarza się tak, że wybór koloru jest aż tak bardzo nietrafiony, że dziewczyny chcą jak najszybciej dowiedzieć się, jak usunąć szampon koloryzujący z włosów. On i tak dość sprawnie się wypłukuje, natomiast raz dzieje się to szybciej, raz wolniej. Wśród internetowych rad, czym zmyć szampon koloryzujący z włosów, królują przede wszystkim cytryna i szampony przeciwłupieżowe.