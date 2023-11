1 z 6

Alicja Ruchała na Sopot Top of the Top Festival

Alicja Ruchała wystąpiła na Sopot Top of the Top Festival! Modelka i piosenkarka wystąpiła drugiego dnia sopockiej imprezy. Wschodząca gwiazda dała show na miarę pokazów Victoria's Secret! Do króciutkiej, białej sukienki wyszywanej kryształkami, założyła... białe skrzydła, które robiły wrażenie! Look uzupełnił diadem, godny księżniczki oraz srebrne sandałki marki Giuseppe Zanotti. Z pewnością Alicja Ruchała przykuwała uwagę!

