Sylwia Przybysz to jedna z najmłodszych w Polsce ikon stylu. Setki tysięcy fanek inspiruje się młodą gwiazdą. Niedawno artystka zaprezentowała total look z sieciówki, na który wydała mniej niż 150 zł! Skąd są jej ubrania? To oczywiście znana sieciówka.

Niestety, wyprzedaże w sklepach powoli się kończą. Ubrania Sylwii Przybysz pochodzą z nowej kolekcji Zary. Ale ich cena nie jest porażająca. Za ten żółty t-shirt gwiazda zapłaciła 59,90 zł. A ile kosztuje spódniczka?

Ta mini spódnica w kratę o rozszerzanym kroju kosztuje 79,90 zł. Za cały look Sylwia Przybysz zapłaciła więc mniej niż 150 zł. Jak wam się podoba?

