Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już nie ukrywają, że wkrótce zostaną rodzicami! Para pojawiła się na Flesz Fashion Night 2019, a młoda piosenkarka po raz pierwszy nie musiała zasłaniać brzuszka! Gwiazda i jej partner, prowadzący "The Voice Kids" oraz youtuber, zrobili furorę podczas największej modowej imprezy w Polsce!

Sylwia Przybysz o swojej ciąży po raz pierwszy oficjalnie poinformowała kilka dni temu na swoim Instagramie. 21-letnia gwiazda i starszy o dwa lata Jaś planowali dziecko od dawna, bo jak podkreślają, chcą być młodymi rodzicami. Para zaczęła przygotowywać się do narodzin dziecka (na razie nie znają jeszcze płci) - szykują m.in. pokój dla maleństwa w ich własnym mieszkaniu w Warszawie. Są bardzo podekscytowani:

Kochani! Przyszedł czas żeby oficjalnie potwierdzić wszelkie doniesienia i ogłosić, że obecnie jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie oczekującymi przyjścia na świat małej istotki, największego cudu, który dostaliśmy od Boga. Jestem szczęśliwa, że tak długo jak to możliwe mogliśmy cieszyć się tym wyłącznie w gronie najbliższych. Niedługo rozpoczniemy najpiękniejszy etap w naszym życiu! Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności i pracy jaka nas czeka, ale jednocześnie gotowi na wszystko! Mamy wspaniale wspierające rodziny! To niesamowity czas w życiu człowieka i największe błogosławieństwo. Chcielibyśmy prosić Was o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle ważnym dla nas czasie. - napisała Sylwia na Instagramie