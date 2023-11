9 z 9

Sabina Pawlik jest miłośniczką pastelowych kolorów, barwnych nadruków na bluzach i t-shirtach, a także dziewczęcych krojów. Jest również dość odważna w swoich modowych wybrach, co widać na zdjęciu. Mimo że w pewnym momencie prawie wszystkie domy mody lansowały połączenie czółenek ze skarpetkami, to jednak miks ten nie zyskał popularności na ulicach, a Sabina go pokochała! Sabina jest barwna i oryginalna, z pewnością może inspirować.