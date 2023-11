4 z 5

Nie da się ukryć, że ostatnio Anna Lewandowska wyznacza trendy. Bez względu na to, co na siebie włoży - jej fanki chcą mieć te same stroje! Czy tak będzie w przypadku ostatniej stylizacji z meczu?

Zobacz: WYSZCZUPLAJĄ I KOSZTUJĄ JEDYNIE... 89 ZŁOTYCH! SPODNIE ANI LEWANDOWSKIEJ TO HIT JESIENI