Robert Lewandowski kontuzjowany podczas meczu Bayern Monachium - RB Lipsk. Podczas meczu polski piłkarz miał powody do radości, bo w końcu udało mu się przerwać złą passę i strzelić gola dla swojego zespołu. Jednak po bramce na jego twarzy pojawił się spory grymas bólu. Co było dalej?

Robert Lewandowski kontuzjowany!

W meczu Bayernu Robert strzelił gola dla swojego zespołu, który był jego 10.trafieniem w tym sezonie Bundesligi. Robert oddał strzał z około 17 metrów, ale chwilę po tym, jak przyjął gratulacje od kolegów z drużyny, na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Co się stało? Jak podają sportowe serwisy, Lewandowski prawdopodobnie naciągnął mięsień dwugłowy. Po kilku minutach zszedł z boiska, a jego miejsce zajął Arturo Vidal. Jak poważna jest kontuzja Roberta? Na razie nie wiadomo, ale trzymamy kciuki za to, żeby piłkarz szybko wrócił do zdrowia.

AKTUALIZACJA

Jest pierwszy komentarz w sprawie kontuzji Roberta. Co powiedział na ten temat trener Bayernu?

- Myślę, że to nic poważnego. Szybko zrobiliśmy zmianę, by nie ryzykować - powiedział po meczu Jupp Heynckes, trener Bayernu Monachium.

Na oficjalnej stronie klubu pojawiła się informacja, że piłkarz powinien być gotowy na kolejny mecz.

A jak swoją kontuzję skomentował sam Robert?

- Nie chciałem ryzykować. Myślę, że nie jest źle. W niedzielę przejdę badanie - powiedział Lewandowski cytowany przez Tobiasa Altschaffla ze "Sport Bilda".

Jak to wyglądało? Zobacz!

ROBERT LEWANDOWSKI NA 2:0! ????@lewy_official w znakomitym stylu wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem RB Lipsk. Zobaczcie to sami! ???? pic.twitter.com/PW9loSLHRA

— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 28 października 2017

Robert Lewandowski strzela gola w meczu Bayern - RB Lipsk.

East News

Potem odbiera gratulacje od kolegów.

East News

A następnie schodzi z boiska z kontuzją.