Jesień 2017: Dżinsy z wysokim stanem

Dżinsy z wysokim stanem z impetem wkroczyły do modowych trendów na tegoroczną jesień i zimę! Zapomnij o biodrówkach, teraz denimowe spodnie otulają biodra i sięgają aż do talii. Są nie tylko bardzo modne, ale przede wszystkim niezwykle seksowne! Doskonale wiedzą o tym gwiazdy. Fankami spodni z podwyższonym stanem są m.in. Małgorzata Socha czy Maja Sablewska. Obie wybierają modele z nogawkami o długości 7/8. Idealnie jeśli nogawki lekko rozszerzają się ku dołowi oraz są nonszalncko wystrzępione. Jeśli wolisz coś bardziej w stylu "blink blink", wybierz model dżinsów ozdobiony perełkami lub kryształkami. Nie zapomnij przełamać go botkami w stylu militarnym lub skórzaną ramoneską, żeby mieć pewność, że stylizacja nie będzie zbyt cukierkowa. ;)

Uwaga! Spodnie z podwyższonym stanem mogą optycznie skracać sylwetkę, więc jeśli nie należysz do tej samej kategorii wzrostu co Anja Rubik, koniecznie noś je do butów na obcasach. Zestawy z trampkami pozostaw top modelkom. ;) Zobacz najciekawsze modele dżinsów z wysokim stanem z takich sklepów jak: H&M, Zara, Reserved czy Bershka. Już od 79,90 zł!

