Co za tydzień! Po ogłoszeniu wiosennych wyprzedaży w sieciach drogerii Rossman oraz Natura, do grona sklepów, w których znajdziecie obłędne promocje na wszystkie kosmetyki do makijażu dołącza Super-Pharm.

Co?

Nowa, obłędna promocja obejmuje absolutnie wszystkie marki kosmetyków do makijażu. Zatem za połowę ceny w Super-Pharmie kupicie absolutnie wszystko – od rozświetlającej bazy pod makijaż aż po paletę do konturowania twarzy, nową pomadkę czy tusz do rzęs. Jedyne czego nie kupicie w obniżonych cenach to dermokosmetyki, kosmetyki Essence i Quiskin, serum do rzęs i brwi Long 4 Lashes i L'biotica, lampy UV i akcesoriów marki Chiodo oraz kremy BB i CC.

Jak?

Żeby skorzystać z promocji – tu żadna niespodzianka – musicie mieć kartę LifeStyle. Jeśli jej nie macie – nie ma powodów do obaw. Wystarczy, że zarejestrujecie się na klublifestyle.pl, po czym wyskoczycie do najbliższego Super-Pharmu i odbierzecie swój złoty bilet do wiosennych obniżek. Karta przyda wam się także, jeśli często robicie zakupy w sieci drogerii. Za każdy zakup na karcie kumulują się punkty, które możecie wydawać na wybrane nagrody.

Gdzie?

Oferta promocji dotyczy wyłącznie drogerii i perfumerii Super-Pharm. Niestety nie skorzystacie w niej w aptekach.

Kiedy?

Promocja obowiązuje w dniach 3-9.04.2018 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych. Macie zatem jeszcze dobre parę dni żeby porządnie zaplanować wiosenne porządki w waszych portfelach ;-).

