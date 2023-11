1 z 8

31.12.2018 - to wyjątkowa data dla Mai Bohosiewicz. To wtedy polska aktorka, znana m.in. z serialu "Za marzenia", wzięła ślub! Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyła się jej suknia ślubna. Gwiazda postawiła na markę Laurelle! Jak twierdzi, to najpiękniejsza suknia ślubna na świecie. Jak zdradziła Maja, powstała przez dwa tygodnie:

Trzecią osobą jest Agata z @laurellefashion która uszyła dla mnie w 2tygodnie sukienke moich marzeń. Przepraszam, ale uważam, że jeszcze nie widziałam piękniejszej kiecki ślubnej???? to oczywiście jej zasługa nie moja. Agata jak nikt inny potrafi słuchać swoich klientek. Praca z nią i jej Mamą to była czysta przyjemność. - napisała Maja na swoim Instagramie.

Jeśli spodobała się Wam kreacja Mai Bohosiewicz, zobaczcie kolekcję ślubną marki Laurelle 2018/2019!

Zdjęcia wizerunkowe kolekcji Laurelle 2018/2019 powstały w wyjątkowych wnętrzach hotelu Raffles Europejski Warsaw. Ich autorką jest Marta Wojtal, jedna z najbardziej cenionych polskich fotografek, a o wygląd modelki, Agnieszki Gołębiowskiej (MODEL PLUS), zadbali najlepsi fachowcy z dziedziny wizażu - makijażystka Magda Pieczonka oraz stylista fryzur Piotr Postek.

