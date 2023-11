1 z 7

Historia stara jak świat: Anna Lewandowska pokazuje nową sukienkę. Widzi ją 1,8 miliona followersów Anny Lewandowskiej. Naturalne, wszyscy chcą mieć nową sukienkę Anny Lewandowskiej.

Właściwie to już standard. Tylko że tym razem historia jest nieco bardziej skomplikowana. Niestety kiecka, którą słynna fit mama pokazała w najnowszym instagramowym poście okazuje się nieuchwytna. Pani Lewandowska ma na sobie czarną kreację midi z pojedynczym rzędem złotych guzików. Górę sukienki stanowi odkrywający ramiona top z wiązaniem przy dekolcie. Na pytanie rozgorączkowanej fanki o markę kreacji, gwiazda enigmatycznie odpowiada, że jest ona „no name" oraz, że kupiła ją „w butiku" „na wakacjach".

Cóż. No więc może i nie będziecie mieć identycznej sukienki co Anna. Ale bez obaw. Na otarcie łez odszukaliśmy dla was 6 sukienek z wiązaniem w okolicy dekoltu w tym samym trendzie co czarna kreacja Anny. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć!