Anna Lewandowska i Robert Lewandowski znów są na wakacjach! Para tuż po Mundialu pojechała wraz z córką na Mykonos, gdzie wypoczywali po stresujących miesiącach i ciężkim sezonie. Robert Lewandowski musiał zmierzyć się z krytyką po Mundialu, dlatego wyjazd z rodziną na wakacje był idealną okazją do wyciszenia się i nabrania do wszystkiego dystansu. W połowie lipca para wróciła jednak do Polski i pojawiła się na ślubie córki Anny Korcz. Wraz z przyjaciółmi spędzili weekend poza miastem i świetnie bawili się nie tylko na weselu, ale też na poprawinach. Teraz znów pojechali na wakacje, ale na razie nie zdradzili, gdzie wypoczywają. Czasu na urlop nie mają już dużo, bowiem lada dzień Robert Lewandowski wraca do treningów w swoim klubie - Bayernie Monachium. Choć w mediach pojawiały się publikacje na temat ewentualnego transferu Roberta do Realu Madryt, ostatecznie nie doszedł on do skutku. Robert wraz z rodziną lada dzień wraca do Niemiec. Teraz jednak cieszy się wolnymi chwilami w towarzystwie żony i córki. Ania pochwaliła się na Instgaramie zdjęciem z wakacji, na którym widzimy ją w bikini. Trenerka w swoim wpisie zachęcała fanki do aktywnego spędzania urlopu.

Jesteś na wakacjach i myślisz o chwilowym treningu☀️????????????? Wystarczy nawet 20 min, a potem czas na np. Plażę. Mam coś dla Ciebie! Co powiesz na szybki trening całego ciała - program WHOLE Body????????????????który można zrobić dosłownie wszędzie, nawet nad basenem, czy to tez jeziorem!, napisała Ania.

Anna Lewandowska w bikini na wakacjach

Trenerka po raz kolejny pochwaliła się zdjęciem w seksownym bikini, które podkreśla idealną figurę Ani. A jak na fotkę Lewandowskiej zareagowali jej obserwatorzy na Instagramie? Jedni piszą, że jest za chuda, drudzy, że widać jej oponkę, a jeszcze inni, że wygląda pięknie ;)

Figura marzenie Masz przefantastyczną figure :D Zazdroszcze Proponuję jeść trochę więcej kiełbasy, bo słabo wygląda taka chudzina Masakra jednym słowem. Nawet na wakacjach biznes Ach te komentarze zazdrości... Celulit, brzuszek, gdzie talia osy ? Ania wyglądasz pięknie ! ???? dziewczyny 90% kobiet ma cellulit, modelki rowniez, piszecie, ze widzicie na tamtych zdjeciach brzuszek, ale czy wy jak zjecie to tego brzuszka nie macie, dalej jestescie super plaskie? Ania wiele razy mowila, ze jej nie chodzi o super wyrzezbiona sylwetke, a o zdrowa sylwetke. Ależ Ty masz piękną figurę Aniu!, pisali fani.

Opinie są skrajne. A Wy co sądzicie o figurze Ani?

Anna Lewandowska zachwyca w bikini?

Ania wraz z rodziną wypoczywa na wakacjach