To żadna tajemnica, że Anna Lewandowska ma wprost sejsmiczny wpływ na branżę odzieżową w Polsce. Niemalże każdy element garderoby, który fit mama pokazuje na swoim Instagramie wyprzedaje się w mgnieniu oka. A kiedy „Lewa" nie komunikuje swoim fankom wprost marki zaprezentowanego stroju, te gorączkowo dopytują się, gdzie można kupić nowe spodnie/buty/bluzę/kostium kąpielowy Anny.

Nie inaczej przestawia się historia najnowszej kreacji trenerki. Kiedy Anna – odpoczywająca w tej chwili na bajecznym Mykonos – pokazała się na medium społecznościowym w zwiewnej, wzorzystej maksi, fanki zaczęły natychmiast dopytywać się gorączkowo, skąd trenerka ma to plisowne cudo. W istocie, prezentuje się w niej bosko! Naturalnie dowiedzieliśmy się dla was wszystkiego o tej kreacji. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać całą historię.

