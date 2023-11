1 z 12

Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami! Przyznaj się, w tę noc chcesz błyszczeć najjaśniej! I wcale się temu nie dziwimy... bo my też chcemy! ;) Idealny makijaż, niebotycznie wysokie szpilki i... czego tu jeszcze brakuje? Seksownej sukienki! Specjalnie dla was zrobiliśmy wyjątkowy przegląd sylwestrowych sukienek - w tym roku postaw na błysk! Seksowna skóra, cekiny, aksamit i oczywiście szalenie kobiece koronki. Wybór w sklepach jest ogromny, dlatego zrobiliśmy za was wstępną selekcję.

W naszej galerii znajdziecie "TOP of the TOP"! Na którą z sukienek się skusisz? ;)

Zobacz też: Moher jest passé? Absolutnie NIE! Weź przykład z Marceliny Zawadzkiej i kup moherowy sweter w sieciówce! SHOPPING

Więcej: Sweter z seksownym dekoltem na plecach w stylu Anny Lewandowskiej to hit! Mamy identyczne już od 70 złotych! SHOPPING

Sprawdź koniecznie: Te czapki będą najmodniejsze jesienią i zimą! Już od 19 złotych! SHOPPING