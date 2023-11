1 z 11

Dopasowane sukienki midi w tym sezonie są strzałem w dziesiątkę! Idealnie podkreślają kobiece kształty i dodają kobiecości. Co ciekawe, decydują się na nie również kobiety w ciąży. Szczególnie te, które są dumne z błogosławionego stanu i chcą go podkreślać na każdym kroku.

Zdecydowała się na to między innymi Kasia Tusk. Blogerka postawiła na brązową sukienkę o dopasowanym fasonie, która w uroczy sposób uwypukliła jej ciążowe krągłości. Na podobny zabieg zdecydowała się także Agnieszka Kaczorowska, która również już niedługo zostanie mamą.

Sukienka midi: jak ją nosić?

Dlaczego warto mieć w swojej szafie przynajmniej jedną dopasowaną sukienkę midi? Przede wszystkim dlatego, że jest ona uniwersalna i ponadczasowa. Jej prosty krój daje nam pole do popisu, jeśli chodzi o dodatki. Gdy dodamy do niej szpilki i błyszczącą biżuterię, otrzymamy idealny wieczorowym look. Z kolei jeśli zestawimy ją z modnymi sneakersami i jeansową kurtką, możemy spokojnie biec na imprezę ze znajomymi pod gołym niebem czy też na romantyczny spacer we dwoje. Sukienka midi sprawdzi się w każdej sytuacji!

Zobaczcie naszą galerię, aby sprawdzić, gdzie kupicie podobne modele do tego, który wybrała Kasia Tusk!

POLECAMY: Ubrania z Zary, które kupisz z 70-procentową zniżką! Te modele są jeszcze dostępne na finale wyprzedaży