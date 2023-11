1 z 11

Zimowe wyprzedaże dobiegają końca, a to najlepszy moment, żeby sprawdzić, co jeszcze można kupić z naprawdę dużą zniżką. Przeceny w H&M sięgają nawet 70 procent i to nie jest jedynie chwyt reklamowy. Ceny niektórych produktów naprawdę zostały tak bardzo obniżone. Zobaczcie, które ubrania i dodatki kupimy z 70-procentową zniżką! To ostatni dzwonek, aby udać się na zakupy...

Zobacz: Oto największe hity z wyprzedaży w Zarze, Reserved, Mohito i innych sieciówkach, które kupisz... do 100 zł!

Jakie produkty w H&M przeceniono o 70 procent?

Końcówka wyprzedaży w H&M to dobra wiadomość dla wielbicielek klasyki. W ofercie znajdziemy jeszcze całkiem sporo ciepłych swetrów, koszulek i topów. Ponadczasowe kroje i podstawowe kolory sprawiają, że tego typu ubrania warto mieć w swojej szafie, bo przetrwają kilka sezonów. Na uwagę zasługują też sukienki z modnym motywem kwiatowym. Były one modne w tym sezonie i kwiaty znajdziemy również wśród trendów na sezon wiosna-lato 2019. To oznacza, że taką sukienkę możemy z powodzeniem założyć również wiosną, łącząc ją na przykład z ramoneską lub dłuższym kardiganem.

W ofercie sieciówki znajdziemy też modne jeansy, bluzki z falbankami, skórzane rękawiczki i mnóstwo dodatków. Przygotowaliśmy przegląd ubrań z H&M, które teraz kupicie z 70-procentową zniżką. Zajrzyjcie do galerii!

Zobacz: W taką pogode marzymy o puchowym płaszczu Marceliny Zawadzkiej! Wiemy gdzie kupić podobne już za 89 zł