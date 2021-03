Sukienka Kasi Cichopek to absolutny hit tej wiosny! Wiemy gdzie i za ile ją dostaniecie 

Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że nie bez powodu jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Tym razem aktorka pokazała się w iście wiosennej odsłonie, a jej fanki zachwyciły się przede wszystkim sukienką gwiazdy "M jak miłość". My również zwróciłyśmy na nią uwagę, bo ten model to totalny hit tej wiosny, a do tego jest naprawdę niedrogi. Zobaczcie, gdzie możecie ją dostać!

Trendy wiosna 2021: Internautki oszalały na punkcie sukienki Kasi Cichopek! Wiemy, gdzie ją dostaniecie

Katarzyna Cichopek już jest gotowa na zbliżające się ciepłe miesiące. Jak przyznała w swoim najnowszym poście, właśnie otworzyła sezon balkonowy i postanowiła pochwalić się zdjęciem właśnie z tego miejsca. Balkon gwiazdy "M jak miłość" to prawdziwe królestwo! Znajdziecie na nim mnóstwo kwiatów i dodatków, które nadają niesamowitego klimatu. Na pewno świetnie spędza się czas podczas wiosennych i letnich wieczorów w tak urokliwym miejscu.

Jednak tym razem fanki zwróciły uwagę nie tylko na piękny balkon aktorki, ale przede wszystkim na jej stylizację. Kasia Cichopek zaprezentowała się w przepięknej fioletowej sukience w białe kropki, do której dobrała klasyczne białe trampki. Sami spójrzcie, jak rewelacyjnie wygląda aktorka.

Internautki totalnie oszalały na punkcie sukienki gwiazdy!

- Piękne zdjęcie💗 Skąd sukienka? - Przepiękna sukienka❤️ - ❤️ Ale pięknie i wiosennie - Jaka cudowna sukieneczka 😍 - Kasia jesteś piękna ❤️❤️❤️🤩🤩🤩 - piszą fanki.

Jak się okazało, sukienkę Kasi Cichopek dostaniecie w born2be.pl i to w rewelacyjnej cenie 139,99 złotych! Uwierzcie nam, że warto jest mieć ją w swojej szafie - jest nie tylko modna, ale przede wszystkim będziecie miały praktycznie gotową, fantastyczną stylizację. Wystarczy dobrać do niej wygodne buty albo szpilki i wiosenny hit murowany.

W podobnej sukience ostatnio widzieliśmy również Małgorzatę Kożuchowską! Jak widać, ten model króluje wśród polskich gwiazd. Czy zatem znajdzie się również w Waszej szafie? Dajcie nam znać!