Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" w idealniej marynarce na wiosnę za 1,5 tys. zł. Niemal identyczną kupicie w Sinsay za 99 zł

Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie w wiosennej stylizacji i zdradziła, co ją relaksuje po emocjonującym dniu w pracy.

Podczas każdego programu na żywo towarzyszą mi ogromne emocje i adrenalina. Dlatego kiedy wracam do domu, potrzebuje chwili na wyciszenie się, zejście z wysokiego C. Uwielbiam wyjść wtedy na powietrze, do moich kwiatów i w ciszy wypić herbatę, nie kawę, bo jej już za dużo było od rana - napisała aktorka na Instagramie.