Wszystko, co trzeba wiedzieć o suchym szamponie: działanie, stosowanie, skład

Suchy szampon to wybawienie, kiedy włosy wyglądają nieświeżo, ale na mycie nie ma czasu lub warunków, co zdarza się np. w podróży i po treningu. Potrafi dać świetny efekt, lecz nie warto za bardzo się do niego przywiązywać – stosowany zbyt często przynosi więcej szkody niż pożytku.