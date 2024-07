1 z 9

Panterka w stylu Mai Sablewskiej

Maja Sablewska kocha panterkę! Jeśli myślicie, że ten deseń nie jest już na topie, to jesteście w dużym błędzie. Przez pewien czas panterka oraz wszelkie motywy zwierzęce były synonimem obciachu, lecz obecnie znów wracają do łask. Tylko ostrożnie! Panterka od stóp do głów to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast w akcentach - jak najbardziej! Doda pazura stylizacji i z pewnością przyciągnie uwagę.

Z czym Maja Sablewska nosi panterkę, by wyglądać stylowo? Z szarością! Neutralna, stonowana i subtelna szarość jest idealnym tłem dla mocnej wzoru. Zobaczcie propozycję ubrań i dodatków już od 39,90 zł!

