Skarpetki z futerkiem do szpilek założyła... Rihanna! Sylwestrowa stylizacja gwiazdy była co najmniej oryginalna. Gwiazda miała na sobie różową sukienkę z futerka z futrzanym szalem, przewiązanym wokół talii. Do tego artystka dobrała brokatowe czółenka, do których założyła skarpetki wykończone futerkiem. Look uzupełniła połyskującą torebką. Trend skarpetki plus szpilki widzieliśmy już również na polskich salonach. Niedawno taką stylizację zaprezentowała aktorka Katarzyna Zielińska. Co o nim sądzicie?

Sylwestrowa stylizacja Rihanny

East News

Gwiazda założyła skarpetki do szpilek

East News

Look uzupełniła błyszczącą torebką

