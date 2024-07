1 z 7

Margaret na urodzinach Radia Kolor

Margaret w oryginalnej stylizacji na urodzinach Radia Kolor. Artystka przyzwyczaiła nas do swoich zaskakujących strojów. Również tego wieczoru postawiła na look, który zdecydowanie wyróżniał ją z tłumu gwiazd. Margaret miała na sobie różową, połyskującą koszulę, do której dobrała patchworkową, asymetryczną spódnicę z błękitnego dżinsów, który będzie jednym z najgorętszych trendów na wiosnę 2017. Strój uzupełniły wysokie, błyszczące kozaki. Było bardzo oryginalnie!

Zobacz stylizację Margaret z urodzin Radia Kolor! Artystka odebrała nagrodę za "Przebojowy głos". Czy jej look również był sukcesem?

