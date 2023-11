1 z 5

Maja Sablewska jest jedną z najbardziej stylowych polskich gwiazd. Gwiazda doskonale zna swoje mocne i słabe strony, potrafi wyeksponować zalety swojej sylwetki i ukryć jej wady (jeśli jakiekolwiek posiada ;) i co istotne - ma swój styl, którego konsekwentnie się trzyma. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi w Warszawie, dzięki czemu dokładnie mogliśmy przyjrzeć się jej stylizacji. Co o niej sądzicie? To hit czy kit? Zobaczcie galerię zdjęć!

