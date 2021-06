Strój kąpielowy bez ramiączek (bandeau) to najlepsze rozwiązanie dla pań o niewielkich piersiach i ładnych ramionach. Bikini bez ramiączek prezentuje się najefektowniej na typie figury gruszki – z wąskimi ramionami i obfitszą dolną połową ciała. Pierwotna wersja stanika została wymyślona już w starożytności. Kobiety używały wówczas materiałowych przepasek do owijania piersi. Stąd wzięła się współczesna bandeau. Strój kąpielowy dwuczęściowy bez ramiączek – czy warto go kupić Dwuczęściowe kostiumy kąpielowe bez ramiączek (bandeau) ładnie eksponują linię ramion, zwłaszcza przy szczupłej i lekko umięśnionej sylwetce. Są wygodne i pozwalają uniknąć nieestetycznych białych pasków na dekolcie i plecach, które powstają w wyniku opalania w bikini z różnego rodzaju ramiączkami. Wyglądają fantastycznie na kobietach o niewielkim biuście, który nie potrzebuje podtrzymujących go, usztywnianych konstrukcji. Kostium kąpielowy jednoczęściowy bez ramiączek Stroje kąpielowe pozwalają zamaskować drobne mankamenty figury. Usztywnione góry takich kostiumów są dobrym rozwiązaniem, gdy kobieta zamierza pływać lub nurkować. Nie musi martwić się wówczas o to, że materiał się przesunie lub ukaże za dużo. Jednoczęściowe kostiumy kąpielowe bez ramiączek można nosić nawet, gdy tułów i nogi są dość długie. Należy wówczas wybrać strój z wycięciami po bokach – nie sprawi on, że sylwetka będzie wyglądała na nadmiernie wydłużoną. Pulchniejsze kobiety nie muszą unikać jednoczęściowych strojów pozbawionych ramiączek, jeżeli mają ładne ramiona, a miseczki stanika są dobrze wyprofilowane i biust jest ładnie podkreślony. Strój kąpielowy bez ramiączek: dla kogo jest najlepszy Bikini bez...