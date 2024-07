Stres wpływa negatywnie na wygląd skóry, która jest mało elastyczna i słabo nawilżona na skutek działania kortyzolu. Hormon stresu powoduje też łojotok oraz łamliwość paznokci. Sytuacje stresowe pogarszają także kondycję włosów i wywołują zmiany skórne, np. świąd.

Stres jest nierozłącznie związany z ludzkim życiem. Obecnie pośpiech, dużo pracy i mało czasu dla siebie i rodziny, dodatkowo go zwiększają. Sytuacje stresowe obniżają odporność, a także wpływają na wygląd.

Stres a wygląd twarzy

Stres pogarsza kondycję skóry. Jeden z hormonów, który wydziela się w sytuacjach stresowych – kortyzol – zmniejsza jej elastyczność. Dzieje się to na skutek zahamowania produkcji kolagenu. Z tego powodu skóra staje się szorstka, przesuszona i traci blask. Ponadto przez działanie kortyzolu ulegają zachwianiu naturalne procesy zatrzymywania wody. Pojawiają się na niej rozstępy. Stres przyspiesza też działanie wolnych rodników, które wpływają na procesy starzenia się organizmu. Skóra staje się przez to wiotka i cienka. Dodatkowo pod wpływem stresorów (czynników wywołujących stres) w DNA zachodzą niekorzystne zjawiska. Telomery, które odbudowują ubytki w DNA i chronią chromosomy, zostają osłabione. Przez to komórki obumierają, a proces starzenia postępuje szybciej niż u osób umiejących radzić sobie ze stresem. Zmiany hormonalne wywołują też choroby skóry,w tym trądzik. Gruczoły łojowe u niektórych osób narażonych na stres pracują bowiem bardzo intensywnie i pojawia się u nich łojotok. Oprócz tego osoby, które ciągle się martwią, mają problemy ze snem. To z kolei skutkuje podkrążonymi, czerwonymi i opuchniętymi oczami, które dodatkowo pogarszają wygląd twarzy.

Wpływ stresu na paznokcie

Hormon stresu, kortyzol, ma negatywny wpływ na paznokcie. Stają się one słabe, przez co kruszą się, łamią i rozwarstwiają. Dodatkowo mają matowy wygląd.

Stres a włosy

Stresujące sytuacje działają niekorzystnie także na włosy. W ich mieszkach znajdują się bowiem receptory hormonalne. Hormony stresu mogą powodować wypadanie włosów, nadmierne przesuszenie bądź przetłuszczanie się skóry głowy. Osoby, które farbują włosy, często zauważają u siebie szybkie płowienie i wypłukiwanie koloru. Kosmyki tracą też naturalny barwnik – melaninę – co powoduje szybsze siwienie. Oprócz tego, pod wpływem stresu, włosy podobnie jak paznokcie – ulegają matowieniu, co zdecydowanie pogarsza ich wygląd.

Zmiany skórne na tle stresowym

Skóra i układ nerwowy powstały z tego samego listka zarodkowego – ektodermy. Są też połączone identycznymi neuroprzekaźnikami. Z tego powodu skóra jest bardzo mocno unerwiona. Ta korelacja sprawia, że wraz ze stresem często pojawiają się zmiany skórne i różnego rodzaju schorzenia dermatologiczne. Są to m.in. nadmierne pocenie się, świąd i pokrzywka. Istnieją też choroby, których objawy nasilają się podczas sytuacji stresowych. Należą do nich łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, łysienie plackowate, a także łupież. Organizm, który ma osłabioną odporność, nie potrafi skutecznie zwalczać skutków choroby. Regeneracja skóry jest opóźniona, dlatego zmiany skórne długo się goją.