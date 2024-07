1 z 6

Gwiazdy znudzone zimową szarówką wybierają… płaszcze w kolorze ognistej czerwieni! W takich okryciach zaprezentowały się Justyna Steczkowska, Agnieszka Cegielska, Natalie Portman, Rita Ora i Reese Witherspoon. Dlaczego warto brać z nich przykład? Po pierwsze czerwień dodaje energii oraz poprawia nastrój. Po drugie, wygląda bardzo efektownie!

Z czym nosić czerwony płaszcz?

Czerwone płaszcze najlepiej wypadają w zestawieniu z czernią. Może być to czarna spódnica, tak jak w przypadku Reese Witherspoon albo bluzka, tak jak w stylizacji Agnieszki Cegielskiej. Czerwień kocha również czarne dodatki: buty, torebki i… przeciwsłoneczne okulary (tak jak te od Versace, które wybrała Rita Ora). Jeśli chcecie dodatkowo ożywić swoją stylizację możecie wybrać etniczne zdobienia w stylu Justyny Steczkowskiej. Naszym zdaniem czerwony płaszcz to świetne rozwiązanie… zwłaszcza na randkę w walentynki! A wam, jak się podoba ten trend? HOT or Not?!

