Spodnie z lampasami to obecnie jeden z najpopularniejszych trendów w modzie, czego potwierdzeniem jest to, że można je odnaleźć w wielu popularnych sieciówkach. W zależności od wyboru fasonu i modelu spodnie te można nosić zarówno do stylizacji casualowych, jak i bardziej eleganckich. Największą zaletą spodni z lampasami jest to, że korzystnie prezentują się na każdej sylwetce.

Moda na lampasy pojawiła się w latach 90. ubiegłego stulecia – jednakże wtedy, pojawiały się one wyłącznie na ubraniach sportowych. Popularność tego trendu przypisywana jest Marii Grazii Chiuri – włoskiej projektancie, która znana jest m.in. z koszulek z feministycznymi hasłami.

Spodnie z lampasami – komu pasują?

W wielu popularnych sieciówkach można kupić spodnie dżinsowe z lampasami, cygaretki z lampasami, spodnie w kant z lampasami i dresy z lampasami. Z trendem tym powinny zaprzyjaźnić się przede wszystkim kobiety o masywnych i krótkich nogach – lampasy są elementem, który świetnie wysmukla i wydłuża nogi. Z powodzeniem mogą je nosić także kobiety o długich i szczupłych nogach.

Eleganckie spodnie z lampasami

Eleganckie spodnie z lampasami to doskonałe rozwiązanie dla kobiet, które lubią łączyć style i przełamywać klasyczne stylizacje oryginalnymi elementami, do których z całą pewnością można zaliczyć lampasy. Tego typu spodnie można łączyć zarówno z elegancką marynarką, jak i bluzą z nadrukiem. Komponując stylizację do pracy, można postawić na granatowe cygaretki z czerwonym lampasem, białą oversizową koszulę, delikatną biżuterię i botki na słupku. Natomiast na niezobowiązujące spotkanie w gronie znajomych do spodni z lampasem można założyć bluzę z nadrukiem lub T-shirt z napisem i skórzaną ramoneskę.

Sportowe spodnie z lampasami

Ciekawą opcją są również sportowe spodnie z lampasami, które najlepiej sprawdzą się w stylizacjach casualowych. Dobrze prezentują się z adidasami lub trampkami, sportowym T-shirtem i bluzą. Kobiety, które nie boją się eksperymentować z modą z powodzeniem, mogą je nosić z eleganckim żakietem i białą koszulą. Sportowe spodnie z lampasami to opcja dla kobiet, które w codziennym życiu cenią sobie wygodę, a przy tym chcą ubierać się, zgodnie z obowiązującymi w modzie trendami.