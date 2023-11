Kolorowa ekoskóra, torebki XXL, grochy i groszki, eksponowanie bielizny i pastelowy makijaż. To jedne z głównych trendów, które opanują ulice wiosną 2020 roku. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz nasze wideo "Trendy na wiosnę 2020 w pigułce". Który z trendów przemawia do was najbardziej?

1. Kolorowa ekoskóra

Nie bój się eksperymentować i wiosną 2020 postaw na kolorową ekoskórę. W tym sezonie Bottega Veneta lansuje trend na kolorowe płaszcze ze skóry. Skusisz się?

2. Torebki XXL

W tym przypadku rozmiar ma znaczenie! Mikrotorebki wiosną 2020 będą już passé. Wiosną hitem będą torby XXL z miękkiej, najlepiej kolorowej skóry, z plecionki lub z bawełnianych sznurków.

3. Jaki wzór będzie najmodniejszy? Grochy i groszki!

Kochasz wzory? Wiosną postaw zdecydowanie na ubrania w grochy. Projektanci, w tym Michael Kors, mówią jedno: „Grochy będą hitem tej wiosny!”.

4. Pokaż bieliznę!

Subtelne wyeksponowanie bielizny będzie totalnym hitem tej wiosny. To dość kontrowersyjny trend, ale przyznajcie sami - jaki seksowny!

5. Makijaż - tylko pastelowy!

Jeśli nie boisz się zaryzykować, postaw na pastelowy makijaż. Wiosną będziesz wyglądać w nim niezwykle promiennie. Spójrz tylko na gwiazdy na Złotych Globach, m.in. Margot Robbie czy Saoirse Ronan. Pastele na powiece? My mówimy tak!