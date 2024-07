Spodnie jeasnowe i legginsy w jednym – to właśnie tregginsy. Odzież wykonana jest z bardzo elastycznego materiału, który dopasowuje się do ciała. Jegginsy, czyli legginsy z jeansu są dobrym rozwiązaniem dla chłopców i dziewczynek. Komfort noszenia zapewniają także tregginsy ciążowe z elastycznym paskiem pod brzuchem.

Spodnie tregginsy dostępne są w sklepach w standardowych rozmiarach (34-44). Niektóre sklepy oferują także rozmiarówkę plus size, dlatego każda kobieta jest w stanie znaleźć model dla siebie.

Tregginsy – co to jest?

Tregginsy to połączenie spodni rurek i legginsów. Są idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę elastycznych legginsów, a tym samym nie chcą rezygnować z tradycyjnego kroju spodni. Odzież wykonana jest z rozciągliwego materiału, który dopasowuje się do ciała, choć jest sztywniejszy od tradycyjnych getrów i legginsów. Kieszenie, paski, guziki oraz szlufki, które się na nich znajdują, imitują zwykłe spodnie. Rodzajem tregginsów są jegginsy, czyli legginsy wykonane z elastycznego jeansu lub dżerseju.

Tregginsy dla dziewczynek i chłopców

Spodnie typu tregginsy są doskonałym rozwiązaniem dla dziewczynek i chłopców, np. do przedszkola czy szkoły. Materiał jest sztywniejszy w porównaniu z tradycyjnymi legginsami, dlatego jest mniej podatny na przetarcia. Tregginsy są też mniej sztywne od typowych jeansów przez co dziecko czuje się komfortowo w czasie zabawy. Spodnie zamiast metalowego zapięcia mają wszytą elastyczną gumkę, która jest dodatkowym udogodnieniem w czasie samodzielnego zakładania i zdejmowania odzieży przez dziecko. Sklepy ubraniowe oferują szeroki wybór różnorodnych wzorów, np. kratki, kwiaty, postaci z bajek, paski lub kropki. Tregginsy z bawełny nie podrażniają skóry i zapewniają jej wentylację. Chłopcom można wybierać modele wykonane z jeansu, czyli tak zwane jegginsy, a dziewczynkom np. w pastelowych odcieniach i kolorowych wzorach.

Tregginsy z wysokim stanem – damskie stylizacje na co dzień

Tregginsy z wysokim stanem to pomysł na causalową stylizację, szczególnie dla pań, które chcą zakryć brzuch. Odzież idealnie komponuje się z delikatnymi, lejącymi się bluzkami wkładanymi do środka spodni. Wysokie obcasy optycznie wydłużą sylwetkę i wyszczuplą nogi. Tregginsy dobrze wyglądają także do zwykłych T-shirtów, bluzek na ramiączkach oraz sportowego obuwia, botków, balerinek lub trampek.

Tregginsy ciążowe

Tregginsy ciążowe są idealne do noszenia w pierwszych tygodniach ciąży oraz tuż po porodzie. Spodnie mają specjalny pasek pod brzuchem i delikatny ściągacz, za pomocą, którego odzież dopasowuje się do ciała. Tregginsy można nosić do topów, swetrów, koszul lub jako legginsy do tunik i długich bluzek zakrywających pośladki.