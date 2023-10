„Ugly shoes”, czyli sneakersy na grubej podeszwie o dość futurystycznym wyglądzie to jedne z najmodniejszych butów od ostatnich kilku sezonów. Wywodzący się z lat 90. trend wskrzesiła jakiś czas temu marka Balenciaga, która wypuściła na rynek słynny model Triple S. Po krótkim czasie w ich ślady ruszyły prawie wszystkie sportowe i modowe marki.

Sneakersy na grubej podeszwie świetnie sprawdzają się przy najróżniejszych stylizacjach. Pasują do tych codziennych, jak i sportowych. Świetnie wyglądają z damskimi garniturami, sukienkami czy spódnicami. Nadają każdej stylizacji lekko nonszalancki i luźny charakter. Najbardziej w trendach są te mocno wielokolorowe lub całkowicie jednobarwne. Ważne jest też, by miały nowoczesną formę. Ogromy wybór tego rodzaju butów znajdziesz w klepach online, np. eobuwie.pl. W sklepie online od 25 do 29 marca trwa wielka wyprzedaż butów! Promocja będzie trwała w dniach 26.03-29.03 i odbywa się pod hasłem "Szaleństwo Zakupów". Większość produktów jest przeceniona o minimum 20 procent.

Mat. prasowe

Sneakersy Big Star, 199 zł

Łagodny, pastelowy kolor sprawia, że nowy model sneakersów Big Star to teraz totalny must have. Buty wzbogacone są też o technologię Memory Foam, przez co są szczególnie wygodne.

Mat. prasowe

Sneakersy Magmur Runner Adidas, 499 zł

Forma sneakersów Adidas podkręci każdą stylizację. Dodatkowo , dzięki łososiowym elementom zyskały kobiecy charakter.

Mat. prasowe

Sneakersy Trussardi Jeans, 729 zł

Ich podeszwa ma aż 4,5 cm. Sneakersy Trussardi Jeans utrzymane są w jednobarwnej, czystej kolorystce, przez co będą się super komponować z białym total lookami.

Mat. prasowe

Sneakersy Air Max Triax Nike, 599 zł

Kultowe modele Air Max od Nike to już klasyka. Nadają mocno streetowy charakter każdej stylizacji.

Mat. prasowe

Sneakersy Gino Rossi, 399,99 zł

Coś dla fanek kolorów fluo. Sneakersy Gino Rossi wyglądają ultranowocześnie i designersko.