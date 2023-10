Trwały, kryjący podkład to kosmetyk obowiązkowy w każdej kosmetyczce. Nawet teraz, kiedy w trendach dominują makijaże wyglądające na sauté i efekt glow. Matowe wykończenie i dobrze napigmentowana formuła pozwala na ukrycie wszelkich niedoskonałości i prezentuje się nieskazitelnie przez długie godziny. Do tego typu fluidów należy m.in. podkład Super Stay 24H marki Maybelline.

Reklama

Hitowy podkład kryjący z Rossmanna

Mat. prasowe

Jego główna zaletą jest krycie, które można nawet porównać do tego, jakie zapewnia kultowy fluid Double Wear marki Estee Lauder za 189 zł (mimo, iż formuły i właściwości obu produktów się od siebie różnią). Konsystencja podkładu jest dość gęsta, dzięki czemu dokładnie pokrywa cerę. Mimo matowego wykończenia nie tworzy efektu maski. Najlepiej rozprowadzać go za pomocą wilgotnej gąbeczki. Jest bardzo trwały - nie ściera się i utrzymuje na twarzy przez cały dzień, bez żadnych poprawek. Nie wysusza cery i nie zapycha zbytnio porów, jednak należy do grupy fluidów, który dobrze jest odstawiać co jakiś czas, by cera mogła odpocząć przy lżejszej formule innego kosmetyku.

Trzeba przyznać, że jest też bardzo wydajny. Występuje w sześciu odcieniach, które mają żółte, jak i różowe tony, a w obecnej promocji kosztuje jedynie 28,49 zł. Niestety ma też pewną wadę - w ciągu dnia delikatnie się utlenia i ciemnieje (ale to dotyczy wielu podkładów o mocnym kryciu). Na wizażu zdobył ocenę 3,5/5 i aż 200 recenzji.

„Kupiłam go, jak tylko pojawił się w Rossmannie odcień 03. Jest bardzo wydajny, pięknie wygląda na twarzy i w ogóle nie zapycha. Nie ściera się i bez poprawek wygląda cudownie przez około 12 godzin.”

„Bardziej nadaje się na większe wyjścia niż na co dzień. Ma bardzo ładne opakowanie. Sprawia, że cera wygląda zdrowo, zakrywa niedoskonałości i naczynka. Nie ściera się w ciągu dnia i nie wymaga poprawek.”

„Jego krycie można budować, co szczególnie mi odpowiada. Nie wchodzi w pory i nie ściera się. Ma ładne wykończenie i naprawdę dobrze się utrzymuje. Ostatnio jest to mój ulubiony podkład.”- piszą wizażanki.