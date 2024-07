1 z 7

Małgorzata Rozenek

Gwiazda nowego numeru „Party Style’’, Małgorzata Rozenek, jest już gotowa na jesienne i zimowe chłody! Spodobała nam się jej otulająca stylizacja w jasnych kolorach. Miękkie dzianiny, wykończenia z futerka i - dla kontrastu - niebieskie okulary!

Małgorzata Rozenek ma słabość do efektownych butów, dlatego w jej szafie nie mogło zabraknąć kultowych śniegowców Moon Boots. Jeśli i wam podoba się stylizacja Małgosi, zajrzyjcie do naszej galerii - znaleźliśmy dla was supermodne ubrania i dodatki w stylu gwiazdy!

