Styl pensjonarki, nazywany również stylem grzecznej dziewczynki, kojarzy się z sukienką z kołnierzykiem, spódnicami w kratę i białą koszulą. Charakterystycznym atrybutem tego stylu są również dodatki: apaszka, podkolanówki, okulary „kujonki”, torebka listonoszka, oraz delikatna biżuteria.

Styl pensjonarski powstał w XIX w., kiedy to dostęp do edukacji stał się powszechny, a kobiety uzyskały prawa do kształcenia. Nazwa tego stylu pochodzi od pensjonarki, czyli uczennicy szkoły prywatnej dla kobiet (tzw. pensji).

Pensjonarka – sukienka z kołnierzykiem

Najbardziej charakterystycznym atrybutem stylu grzecznej dziewczynki jest sukienka z kołnierzykiem, którą również określa się mianem pensjonarki. Klasycznym typem tej sukienki jest czarna kreacja z białym kołnierzykiem, lekko zaznaczonym odcięciem w talii oraz długością za kolano. Pensjonarka dostępna jest także w różnych krojach i wersjach kolorystycznych. Ciekawym wariantem jest zbluzowana sukienka, która łączy w sobie sportowy luz i elegancję. Idealnie nadaje się ona do stylizacji casualowych, np. do pracy, szkoły czy na uczelnię. Bardziej eleganckim, a zarazem kobiecym wariantem pensjonarki jest ołówkowa sukienka z kołnierzykiem, którą z powodzeniem można założyć na uroczystą kolację, randkę czy ważne wydarzenie, wymagające formalnego ubioru.

Styl grzecznej dziewczynki – bluzki i spódnice

Charakterystycznym elementem stylu grzecznej dziewczynki jest nie tylko sukienka z kołnierzykiem, ale również biała koszula oraz spódnica w kratkę o długości za kolano. Takie połączenie można uzupełnić również o dopasowaną marynarkę w granatowym kolorze. Dla stylu pensjonarskiego właściwe są również bluzki z wiązaniem przy szyi lub na dekolcie Styl ten można zmodyfikować przez połączenie spódnicy w kratkę z czarną ramoneską lub z dopasowanym golfem.

Styl pensjonarski – dodatki

Atrybutem stylu grzecznej dziewczynki są również buty i dodatki: oxfordki i lakierowane półbuty, podkolanówki oraz apaszki wiązane pod szyją. Charakterystyczne są także okulary „kujonki”, torebka listonoszka oraz subtelna biżuteria.