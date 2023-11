Selena Gomez to fanka krzykliwych i wyrazistych stylizacji. Piosenkarka po raz kolejny udowodniła to podczas promocji swojej najnowszej płyty, uzupełniając swój look o płaszcz z najnowszej kolekcji Mango na sezon AW19! Jego długi, prosty krój, delikatny futrzany materiał oraz modny print zebry nadają mu niezwykle szykownego charakteru. Już teraz kupicie go w Mango za 699,90 PLN! Jak wam się podoba? Bo my jesteśmy zachwyceni!

Jak nosić zwierzęce motywy zimą 2019/2020, by nie przesadzić?

Zwierzęce motywy to jedne z najpopularniejszych wzorów w sezonie jesień/zima 2019/2020. Nic więc dziwnego, że Selena Gomez skusiła się właśnie na taki płaszcz. Jeśli jednak płaszcz w zeberkę to dla ciebie za dużo, pomyśl o akcesoriach ze zwierzęcymi motywami w roli głównej. Mogą to być np. botki w krowie łaty, torebka w panterkę albo plecak z imitacji krokodylej skóry. Możliwości jest wiele!

Selena Gomez w płaszczu Mango zadała szyku! Zwierzęce motywy nadal rządzą na ulicach.